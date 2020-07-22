استئناف الرحلات الجوية الداخلية والخارجية بالمطارات العراقية غدًا

بغداد - (د ب ا )

صرح مسؤول عراقي، مساء اليوم الأربعاء، أن المطارات العراقية ستستأنف يوم غد الخميس الرحلات الجوية الداخلية والخارجية بعد توقف دام عدة أشهر على خلفية الإجراءات الوقائية بعد تفشي فيروس كورونا.

وقال جهاد كاظم مسؤول إعلام سلطة الطيران العراقية، لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) إن سلطة الطيران العراقية ستعيد يوم غد الخميس افتتاح المطارات العراقية أمام الرحلات الداخلية والخارجية بعد استحصال موافقة اللجنة العليا للسلامة والصحة الوطنية المعنية بفيروس كورونا بعد توقف دام عدة أشهر.

وأضاف أن سلطة الطيران العراقية اتخذت جميع إجراءات السلامة الصحية والوقائية في أروقة المطارات بالنسبة للعاملين وطواقم العمل الوطنية فضلا عن إجراءات صحية في صالات الاستقبال والمغادرة وأدارات المطارات لمنع انتشار فيروس كورونا في البلاد.