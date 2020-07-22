أكثر الكلمات إنتشاراً

سد النهضة مايغلاش عليك انتخابات الشيوخ التعايش مع كورونا امتحانات الثانوية العامة حريق إسماعيلية الصحراوي أسعار الذهب الخطيب ومرتضى منصور افتتاح الأسمرات 3 محمود رضا الفريق محمد العصار فيروس كورونا الطقس

استئناف الرحلات الجوية الداخلية والخارجية بالمطارات العراقية غدًا

11:14 م الأربعاء 22 يوليه 2020
استئناف الرحلات الجوية الداخلية والخارجية بالمطارات العراقية غدًا

ارشيفية

بغداد - (د ب ا )

صرح مسؤول عراقي، مساء اليوم الأربعاء، أن المطارات العراقية ستستأنف يوم غد الخميس الرحلات الجوية الداخلية والخارجية بعد توقف دام عدة أشهر على خلفية الإجراءات الوقائية بعد تفشي فيروس كورونا.

وقال جهاد كاظم مسؤول إعلام سلطة الطيران العراقية، لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) إن سلطة الطيران العراقية ستعيد يوم غد الخميس افتتاح المطارات العراقية أمام الرحلات الداخلية والخارجية بعد استحصال موافقة اللجنة العليا للسلامة والصحة الوطنية المعنية بفيروس كورونا بعد توقف دام عدة أشهر.

وأضاف أن سلطة الطيران العراقية اتخذت جميع إجراءات السلامة الصحية والوقائية في أروقة المطارات بالنسبة للعاملين وطواقم العمل الوطنية فضلا عن إجراءات صحية في صالات الاستقبال والمغادرة وأدارات المطارات لمنع انتشار فيروس كورونا في البلاد.

المطارات العراقية بغداد العراق

الخبر التالى:

ناشطون عراقيون يطالبون الحكومة بالعمل على إطلاق سراح المواطنة الألمانية المختطفة

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 89745

    عدد المصابين

  • 30075

    عدد المتعافين

  • 4440

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 15264082

    عدد المصابين

  • 9240341

    عدد المتعافين

  • 623567

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:بالصور والفيديو.. "صلاح بعلم مصر".. لحظات تتويج ليفربول بلقب "بريميرليج"