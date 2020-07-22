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روسيا واليونان تطالبان بالإبقاء على "آيا صوفيا" إنجازًا للبشرية

10:33 م الأربعاء 22 يوليه 2020
روسيا واليونان تطالبان بالإبقاء على "آيا صوفيا" إنجازًا للبشرية

فلاديمير بوتين

موسكو - (د ب أ)

طالب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، بالإبقاء على آيا صوفيا كـ"إنجاز للبشرية جميعًا".

وطالب الكرملين، اليوم الأربعاء، بأن يكون آيا صوفيا "رمزًا للسلام والتفاهم"، وأضاف أن بوتين وميتسوتاكيس أكدا في اتصال هاتفي على الأهمية الاستثنائية تاريخيًا وثقافيًا وروحيًا لهذا القطعة الفريدة من التراث العالمي.

تجدر الإشارة إلى أن آيا صوفيا، سيتحول إلى مسجد اعتبارا من بعد غد الجمعة.

كانت روسيا أعلنت رسميا أنها لا تتدخل في شؤون تركيا الداخلية، لكن ساسة بارزين انتقدوا وقيادة الكنيسة الأرثوذكسية الروسية قرار أنقرة بتحويل آيا صوفيا من متحف إلى مسجد.

وقال البطريرك كيريل، رئيس الكنيسة الأرثوذكسية الروسية، مطلع الشهر إن "التهديد لأيا صوفيا يشكل خطرا على الحضارة المسيحية كلها وكذلك روحانيتنا وتاريخنا".

كانت المحكمة الإدارية العليا في تركيا قررت في العاشر من الشهر الماضي نزع صفة متحف عن آيا صوفيا وألغت بهذا القرار الخاص بهذا الشأن الصادر من مجلس الوزراء التركي في عام 1934.

وفي أعقاب حكم المحكمة بوقت قصير، قرر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان فتح المبنى ليؤدي المسلمون صلواتهم به.

واستمرت كنيسة آيا صوفيا، التي بناها البيزنطيون، كأكبر كنيسة في العالم المسيحي منذ القرن السادس، لما يقرب من ألف عام.

وبعد فتح القسطنطينية في عام 1453 على يد العثمانيين، قام السلطان محمد الفاتح بتحويل الكنيسة إلى مسجد واستمر الحال كذلك حتى قرر مجلس الوزراء التركي في عهد مصطفى كمال أتاتورك، مؤسس الجمهورية التركية، بتحويل المسجد إلى متحف في عام 1934.

فلاديمير بوتين رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس التراث العالمي روسيا الكنيسة الأرثوذكسية الروسية

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