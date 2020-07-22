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الاستخبارات الروسية: مقتل 4 أعضاء من خلية تابعة لداعش

10:21 م الأربعاء 22 يوليه 2020
الاستخبارات الروسية: مقتل 4 أعضاء من خلية تابعة لداعش

الأمن الاتحادي الروسي

موسكو - (د ب أ)

أعلن جهاز الأمن الاتحادي الروسي، وكالة الاستخبارات الرئيسية في روسيا، اليوم الأربعاء، مقتل أربعة أعضاء في خلية تابعة لتنظيم داعش في جنوب البلاد.

وكان الرجال الأربعة يعتزمون شن هجمات تستهدف قوات الأمن في جمهورية قبردينو- بالقاريا الروسية.

وتم ضبط عبوة ناسفة محلية الصنع والعثور على وثائق تتعلق بالهجمات في شقة بمدينة نالتشيك.

وقال جهاز الأمن الاتحادي إنه تم العثور على الرجال في منطقة جبلية، وقد أصيبوا بجروح مميتة أثناء مقاومتهم عملية القبض عليهم.

وتشعر أجهزة الأمن الروسية بقلق بالغ إزاء عودة الإسلاميين من الحرب الأهلية في سوريا إلى منطقة شمال القوقاز الروسية، التي تضم عددا كبيرا من السكان المسلمين.

ونفذ مسلحون إسلاميون هجمات متكررة في المنطقة في السابق.

وتقاتل القوات الروسيةإلى جانب قوات نظام الرئيس بشار الأسد في سوريا، ولكن الكثيرين من المرتزقة من شمال القوقاز يقاتلون مع الجانب الآخر في الصراع طويل الأمد هناك.

الأمن الاتحادي الروسي روسيا داعش بشار الأسد سوريا

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