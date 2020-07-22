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العراق: بيع نفط خام لشهرين بأسعار تفوق مؤشر برنت العالمي

10:14 م الأربعاء 22 يوليه 2020
العراق: بيع نفط خام لشهرين بأسعار تفوق مؤشر برنت العالمي

إحسان عبد الجبار

بغداد - (د ب ا )

كشف وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار، اليوم الأربعاء، أن العراق صدر كميات من النفط الخام لشهرين متتاليين بأسعار تفوق خام برنت.

وقال الوزير العراقي في تغريدة له على حسابه في تويتر إن العراق عاد لدوره الريادي في سوق الطاقة العالمي، رغم المنافسة وحجم التحديات، ولأول مرة في تاريخه، العراق يبيع النفط الخام المتاح للتصدير لشهرين متتاليين بأسعار تفوق سعر خام برنت.

واعتبر الوزير العراقي هذا الأمر بأنه نقطة بيضاء للمنهاج الحكومي وإلى المزيد من العطاء.

وتتراوح صادرات العراق النفطية منذ مطلع العام الحالي بين 3 ملايين و400 ألف برميل و3 ملايين و550 ألف برميل يوميًا غالبيتها العظمى من المؤانئ العراقية شمالي الخليج جنوبي البلاد.

إحسان عبد الجبار وزير النفط العراقي النفط بغداد العراق

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