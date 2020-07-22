عمدة واشنطن تُلزم سكان العاصمة بارتداء القناع الطبي بمجرد الخروج من المنزل

الولايات المتحدة - (أ ش أ)

وقعت عمدة العاصمة الأمريكية واشنطن موريل باوزر، اليوم الأربعاء، أمرا تنفيذيا جديدا يُلزم سكان المدينة ارتداء الأقنعة الطبية أثناء التواجد في أي مكان خارج المنزل، ضمن خطة مكافحة المدينة لتزايد أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقالت عمدة واشنطن، في بيان صحفي حسب ما نقلته صحيفة "ذا هيل" الأمريكية، إنه بمجرد الخروج من المنزل ينبغي على السكان ارتداء قناع طبي في الحال، سواء كان أثناء انتظار الحافلة أو طلب وجبة من المطعم أو أثناء التواجد في الأماكن العامة.

وحذرت من أن الأمر التنفيذي يحتوي على بنود تضمن إنفاذ قاعدة ارتداء الأقنعة الطبية، لكنها لم تقدم أي تفاصيل حول كيفية ضمان التزام المواطنين، وأوضحت أن الأمر التنفيذي يستثنى البالغون أثناء تناول الطعام أو الشراب، وكذلك الأطفال أقل من سن 3 أعوام.

وشهدت العاصمة الأمريكية ارتفاعا في أعداد الإصابات مع توجهها إلى إعادة فتح الأعمال التجارية، وفي الوقت نفسه سجلت واشنطن وولايتا ميرلاند وفرجينيا، المجاورتين اليوم أكبر عدد من الإصابات منذ بداية يونيو الماضي.

وسجلت العاصمة واشنطن فقط اليوم 102 إصابة جديدة؛ ليرتفع إجمالي الحالات فيها إلى 11 ألفا و529 إصابة