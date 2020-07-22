نائب مندوب السعودية بالأمم المتحدة يجدد دعم المملكة للحل السياسي في ليبيا

وكالات

جدد نائب مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة الدكتور خالد بن محمد منزلاوي، اليوم الأربعاء، دعم المملكة للجهود الرامية للحل السياسي في ليبيا، حسبما ذكرت العربية.

وأكد منزلاوي، على دعم السعودية للجهود الهادفة لوقف التدخلات الأجنبية في ليبيا، من أجل التوصل لحل سياسي للأزمة الراهنة.

وكانت السعودية، أكدت أكدت أمس الثلاثاء، دعمها للجهود الأممية الرامية لإيجاد حل سياسى للنزاع فى ليبيا يركز على أمن وسلامة الأراضى الليبية، ووضع حد للتدخلات الخارجية فى شؤون ليبيا، ورحبت بالمبادرة المصرية التى سعت إلى تحقيق حل سياسى ووقف لإطلاق النار وحقن الدماء، داعيةً جميع الأطراف الليبية إلى التعاون لإيجاد حل مقبول وتسوية سياسية تعيد الأمن والاستقرار إلى ليبيا.

جاء ذلك خلال جلسة عقدت افتراضيًا، أمس، تحت عنوان "الحالة فى الشرق الأوسط، بما فى ذلك القضية الفلسطينية".

وأوضح منزلاوي في كلمته أمس أن المملكة تشارك المجتمع الدولى ومجلس الأمن الموقف إزاء أهمية قضايا الشرق الأوسط، وتدرك خطورة الوضع فى المنطقة والحاجة إلى اتخاذ تدابير فعالة وحاسمة، حيث إن تفاقم الأزمات القائمة وانبثاق أخرى جديدة يخلق توترات تؤثر على الأمن والسلم، ما يستدعي تحرك المجتمع الدولى لتهدئة هذه التوترات وضمان صون الأمن والاستقرار والتوصل إلى حلول سياسية سريعة للأزمات التى طال أمدها في المنطقة ومعالجة أسبابها.