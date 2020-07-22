وزير دفاع أوكرانيا يحذر من تأثير كورونا على الأمن السياسي والعسكري في أوروبا

النمسا - (أ ش أ)

حذر وزير الدفاع الأوكراني أندريه تاران، اليوم الأربعاء، الدول الأعضاء في منظمة الأمن والتعاون الأوروبي، من تأثير جائحة كورونا على الأمن السياسي والعسكري في أوروبا، مشيرًا إلى أن تأثير الوباء على النزاعات الجارية كبير ويمثل مخاوف خطيرة.

وقال الوزير، في بيان لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبي اليوم من مقرها في فيينا إننا "نقدر الحاجة إلى مزيد من الاهتمام ومشاركة المنظمة في العمليات لتحسين الأوضاع الأمنية"، مشيرًا الى أهمية المراقبة التي تقوم بها بعثة المنظمة الأوروبية الخاصة إلى أوكرانيا من أجل تقديم صورة موضوعية عن الواقع فى البلاد.

وطالب الوزير بالعمل على علاج الأسباب الجذرية للاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة والذخيرة التقليدية في مناطق النزاع، لافتا إلى ضرورة مكافحة التلوث المستمر للأراضي بالألغام الأرضية والذخائر غير المنفجرة.

وفي معرض حديثه عن تنفيذ وتحديث وثيقة فيينا لعام 2011 بشأن تدابير بناء الثقة والأمن في أوكرانيا، قال الوزير تاران، إن الغالبية العظمى من الدول الأعضاء في منظمة الأمن والتعاون الأوروبي تدعم عملية تحديث وثيقة فيينا من أجل مواجهة التحديات الحالية بفعالية أكبر.