ولي عهد البحرين يهنئ الرئيس السيسي بذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة

البحرين - (أ ش أ)

بعث ولي العهد البحريني نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ورئيس الوزراء البحريني الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، برقيتي تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة يوليو المجيدة.

وأعرب المسؤولان البحرينيان، وفقا لوكالة الأنباء البحرينية، اليوم الأربعاء، عن خالص التهاني للرئيس السيسي بهذه المناسبة، وتمنياتهما له بموفور الصحة والسعادة وللشعب المصري المزيد من التقدم والنماء.. وأشادا بالمستوى الرفيع الذي بلغته العلاقات الأخوية ومتانة الروابط التي تجمع بين البلدين، والتي يحرص على تنميتها الرئيس السيسي وعاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

كما بعث ولي العهد البحريني برقية تهنئة مماثلة إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، معربا فيها عن خالص تهانيه بهذه المناسبة.

وبعث رئيس مجلس الشورى البحريني السيد علي بن صالح الصالح، برقية تهنئة إلى رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبدالعال، أعرب خلالها عن أسمى آيات التهاني وأطيب التمنيات بهذه المناسبة المجيدة، مشيدا بالمستوى الرفيع الذي بلغته العلاقات التي تجمع البلدين