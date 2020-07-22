إثيوبيا: أنجزنا الملء الأوّلي لسد النهضة.. والاتفاق "خلال فترة وجيزة"

كتبت- رنا أسامة:

قال وزير الري والمياه والطاقة الإثيوبي سيلشي بيكيلي، الأربعاء، إنه تم إنجاز المرحلة الأولى من ملء سد النهضة، مؤكدًا استمرار إنجاز بلاده في عمليات البناء والملء، في تحدٍ لحقوق دولتي المصب (مصر والسودان).

وغرّد بيكيلي بالأمهرية على حسابه الرسمي عبر تويتر، الأربعاء: "تهانينا. في 12 يوليو 2020، الساعة 4:00 مساء (بالتوقيت المحلي)، تم إنجاز المرحلة الأولى من ملء سد النهضة".

እንኳን ደስ አለን፤ሐምሌ 12/2012 ዓም ከምሽቱ 4 ሰዓት ላይ የህዳሴ ግድብ የመጀመሪያ አመት ሙሊት ተሳክቷል: ውሃው የሚያስፈልገውን 4.9ቢ.ኪዩቢክ ሜትር በመያዝ ከግድቡ አናት ላይ ፈሷል ይህም የተሳካው ወደታችኛው ተፋሰስ የሚሄደው ውሃ ሳይቋረጥ ነው፡፡ — Seleshi Bekele (@seleshi_b_a) July 22, 2020

وتابع الوزير الإثيوبي في سلسلة تغريدات بالأمهرية: "سيُمكّننا هذا السد من توليد توربينين العام المقبل. سيستمر إنجاز عمليات البناء"، مُرفقة التغريدة بصورتين لملء السد.

ይህ ውጤት ዋነኛ ምእራፍ ነው፡፡ ይህ በግድቡ የተያዘው ውሃ በመጪው አመት በ2 ተርባይኖች ሀይል ማመንጨት ያስችለናል፤ ግንባታችንም ይቀጥላል:: ፎቶዎቹ ሊሞላ ሲልና ሞልቶ ሲፈስ የሚያሳዩ ናቸው:: pic.twitter.com/POBjfCyNu9 — Seleshi Bekele (@seleshi_b_a) July 22, 2020

ووصف مناقشات قادة الدول الثلاث (مصر وإثيوبيا والسودان) خلال القمة الأفريقية المُصغّر، أمس الثلاثاء، بأنها كانت "سلسة وجيدة"، مُشيرًا إلى أنه تم الاتفاق على "استمرار المناقشات بشأن المسائل التقنية والقانونية العالقة ليتم الاتفاق حول جميع مراحل الملء والتشغيل خلال فترة وجيزة".

3/4 ትናንት ምሽት የተደረገው የመሪዎች ውይይት የሰከነና ጥሩ ነበር:: ስምምነት ባልተደረሰባቸው የቴክኒክ ና የህግ ጉዳዮች ላይ ውይይት በማድረግ በቀጣይ ጉዳዮች አካሄድ ስምምነት ተደርጓል::በዚህም መሰረት፡ — Seleshi Bekele (@seleshi_b_a) July 22, 2020

وأوضح الوزير الإثيوبي أن "الاتفاق المرتقب سيكون شاملًا ومُستدامًا، يضمن الاستخدام العادل للمياه مُستقبلًا".

4/4 ሀ. የሁሉም ደረጃ ውሀ ሙሊት ጉዳይ በአጭር ጊዜ ሙሉ በሙሉ ስምምነት እንዲደረስ

ለ. ዘላቂና ሁሉን አቀፍ የሆነ ስምምነት፤ የወደፊት የውሀ አጠቃቀምን ጨምሮ በወደፊት ድርድሮች እንዲቋጩ መሪዎቹ ወስነዋል — Seleshi Bekele (@seleshi_b_a) July 22, 2020

وفي وقت سابق الأربعاء، هنّأ وزير الخارجية الإثيوبي جيدو أندارجاشيو، الإثيوبيين بإتمام بلاده المرحلة الأولى من ملء خزان السد، وقال في تغريدة تصعيدية عبر تويتر: "بات لدينا بحيرة، ولن تتدفق مياهها نحو نهر النيل".

كما وصف رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد اجتماع القمة الأفريقية المُصغّرة التي عُقدت أمس الثلاثاء بـ"المُثمر"، مُعربًا عن تقديره للرئيس عبدالفتاح السيسي، ونظيره السوداني عبدالله حمدوك على التفاهم المشترك لاستمرار المفاوضات حول قواعد ملء خزان السد.

وغرّد آبي أحمد على حسابه الرسمي عبر تويتر بالإنجليزية: "اجتماع مثمر حول مشروع سد النهضة الذي نظمه رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوسا في إطار المساعي لتقوية الحلول بين الدول الأفريقية للمشاكل التي تواجهها".

وأضاف رئيس الوزراء الإثيوبي: "أعبر عن تقديري لشقيقي عبدالله حمدوك وعبدالفتاح السيسي على التفاهم المشترك الذي توصلنا حول مواصلة النقاشات التقنية بشأن الملء".

كان الاجتماع عُقد برعاية الاتحاد الأفريقي الذي يترأسه رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، لاستئناف المفاوضات بشأن السد الذي تعتبره مصر والسودان تهديدًا لإمدادات المياه الحيوية لهما، فيما تعدّه إثيوبيا "ضروريا" للتنمية ومضاعفة إنتاجها من الكهرباء.

وخلال القمة الأفريقية المُصغّرة التي عُقدت عبر تقنية الفيديو كونفرانس، أعلن آبي إنجاز ملء المرحلة الأولى لخزان سد السد خلال الأسبوعين الماضيين في موسم الأمطار.

ووفق البيان الصادر عن مكتب رئيس الوزراء الإثيوبي، اختُتم الاجتماع الذي عقد على مستوى رؤساء الدول والحكومات بالدول الثلاث بتوصل جميع الأطراف إلى تفاهم مشترك رئيسي يمهد الطريق للاتفاق الشامل .

واتفقت مصر وإثيوبيا والسودان على مزيد من المناقشات الفنية، بشأن التعبئة لمواصلة العملية التي يقودها الاتحاد الأفريقي والمضي قدما في اتفاق شامل.