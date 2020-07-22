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موسكو تدعو واشنطن إلى احترام الصحفيين بعد اعتداء الشرطة الأمريكية على طاقم صحفي روسي

03:32 م الأربعاء 22 يوليه 2020
موسكو تدعو واشنطن إلى احترام الصحفيين بعد اعتداء الشرطة الأمريكية على طاقم صحفي روسي

وزارة الخارجية الروسية

موسكو- (أ ش أ):

دعت وزارة الخارجية الروسية، الولايات المتحدة إلى ضمان المعاملة المناسبة لصحفييها وفقا للالتزامات الدولية بعد هجوم استهدف صحفيين روس في بورتلاند.

وقالت المتحدثة الرسمية لوزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، في تصريح صحفي اليوم الأربعاء، "لقد هاجمت الشرطة الأمريكية طاقم تصوير من القناة الأولى الروسية، حيث تم استخدام القوة البدنية ضد الصحفيين وتضررت المعدات المهنية".

وأضافت "نعتبر الأعمال العدوانية المتعمدة لقوات الأمن الأميركية ضد ممثلي وسائل الإعلام غير مقبولة"، داعية السلطات المختصة في الولايات المتحدة إلى ضمان المعاملة المناسبة للصحافة بما يتماشى مع الالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان وحرية الإعلام.

وتابعت زاخاروفا إنه على خلفية هذا الوضع، فإننا مضطرون مجددًا إلى مناشدة المنظمات الدولية، التي تسعى لحماية حقوق وحريات الصحفيين.

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