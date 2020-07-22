برلمانية تونسية: الإخوان يستحقون الميدالية الذهبية في الكذب

وكالات:

قالت عبير موسي، رئيسة الحزب الدستوري الحر التونسي، الأربعاء، إن استمرار راشد الغنوشي على رأس البرلمان خطر على تونس، حسبما نقلت العربية الإخبارية.

وأكدت، خلال مؤتمر صحفي عُقد قبل قليل، أن "الإخوان يستحقون الميدالية الذهبية في الكذب، وهو مرفوض في الإسلام جملة وتفصيلا"، مستشهدة بالعديد من المواقف.

وأضافت: "البرلمان التونسي أصبح غرفة عمليات للتواصل مع الإرهابيين".

تأتي تصريحات موسى عقب تأجيل مكتب مجلس النواب التونسي، الاجتماع المخصص للنظر في لائحة سحب الثقة من رئيس البرلمان الغنوشي من اليوم الأربعاء إلى غد الخميس، حسب ما ذكرته وسائل إعلام تونسية.

وكانت كتل نيابية في البرلمان التونسي قد أعلنت، في وقت سابق، أنه سيتم اليوم تحديد موعد جلسة سحب الثقة من الغنوشي.

يأتي ذلك فيما نبهت الكتلة الديمقراطية في البرلمان من خطورة الانزلاق نحو مربع العنف، محملة الغنوشي وكتلتي "الدستوري الحر" و"الكرامة" مسؤولية تعطيل البرلمان.

وأشارت رئيسة الحزب الدستوري في مؤتمرها الصحافي إلى أن "تنظيم الإخوان لعب دور المظلوم بعد الثورة في تونس".

وأوضحت أن اعتصام نواب حزبها "يهدف لفضح هوية الإخوان الإرهابية وعملهم التحريضي".

واتهمت موسي حركة النهضة "بتضليل الناخبين التونسيين".