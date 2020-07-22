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رويترز: الصين قد تغلق القنصلية الأمريكية في ووهان

12:33 م الأربعاء 22 يوليه 2020
رويترز: الصين قد تغلق القنصلية الأمريكية في ووهان

وزارة الخارجية الصينية

وكالات:

نقلت وكالة رويترز الإخبارية عن مصدر مطلع اليوم الأربعاء، أن الحكومة الصينية قد تفكر في إغلاق القنصلية الأمريكية في مدينة ووهان بوسط الصين، بعد أن طلبت واشنطن من بكين إغلاق قنصليتها في مدينة هيوستن.

وبينما لم تعلق وزارة الخارجية الصينية على الفور على الأمر، حذرت في إيجاز صحفي في وقت سابق يوم الأربعاء من انتقام محتمل لقرار الولايات المتحدة.

وقالت وزارة الخارجية الصينية إن واشنطن طلبت أمس الثلاثاء إغلاق القنصلية الصينية في هيوستن.

وحثت الولايات المتحدة الأمريكية على تصحيح القرارات الخاطئة، مهددة بأنه "سيكون هناك رد" في حال عدم التحرك سريعا.

وزارة الخارجية الصينية الصين ووهان القنصلية الأمريكية

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