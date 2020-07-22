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شكري يؤكد لنظيريه الفرنسي والألماني أهمية تحقيق تسوية سياسية في ليبيا

11:48 ص الأربعاء 22 يوليه 2020
شكري يؤكد لنظيريه الفرنسي والألماني أهمية تحقيق تسوية سياسية في ليبيا

وزير الخارجية سامح شكري

وكالات:

أجرى وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الأربعاء، اتصالين هاتفيين مع نظيريه الفرنسي جان إيف لودريان، والألماني هايكو ماس، للتأكيد على أهمية العمل نحو الدفع قدماً لتحقيق التسوية السياسية في ليبيا.

وصرح أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الاتصاليّن الهاتفييّن تناولا بإسهاب كبير تطورات الأوضاع في المشهد الليبي وأهمية العمل نحو الدفع قدماً لتحقيق التسوية السياسية هناك.

وأكد شكري على الموقف المصري من الأوضاع في ليبيا، مشدداً على الأولوية التي يوليها الجانب المصري للعمل على وقف إطلاق النار وللتوصل إلى حل سياسي تفاوضي ليبي/ليبي.

وأشار وزير الخارجية إلى أن إعلان القاهرة، الذي يأتي مكملاً لمسار برلين، يهدف لتعزيز فرص تحقيق مثل هذا الحل الذي يحافظ على الدولة الوطنية الليبية ووحدة أراضيها، ويسمح بمواصلة جهود القضاء على الجماعات الإرهابية والميليشيات المسلحة حتى ينعم الشعب الليبي الشقيق بالأمن والاستقرار.

وفي الوقت نفسه، أكد شكري أن النجاح في التوصل للحل السياسي المنشود يقتضي التصدي بحزم لانتشار التنظيمات المتطرفة في الأراضي الليبية والتدخلات الخارجية على نحو لا يهدد المصالح المصرية فحسب وإنما يمس أمن الدول المطلة على البحر المتوسط بل والاستقرار الإقليمي والدولي بشكل عام.

سامح شكري ليبيا جان إيف لودريان ألمانيا

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