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إسرائيل تسجل أعلى عدد يومي لإصابات كورونا بنحو ألفي حالة

11:43 ص الأربعاء 22 يوليه 2020
إسرائيل تسجل أعلى عدد يومي لإصابات كورونا بنحو ألفي حالة

وزارة الصحة الإسرائيلية

تل أبيب- (د ب أ):
أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية صباح اليوم الأربعاء تسجيل 1977 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال آخر 24 ساعة.
ووفقا لما ذكرته صحيفة "يديعوت أحرونوت"، على موقعها الإلكتروني، فإن هذا هو أعلى عدد يومي للإصابات يتم تسجيله في إسرائيل منذ بداية الجائحة.
وذكّرت الصحيفة أن وزير الصحة يولي إدلشتاين كان قال في وقت سابق من يوليو الجاري إنه إذا ما وصلت إسرائيل لتسجيل ألفي إصابة بكورونا في اليوم فإن السلطات قد تلجأ إلى فرض إغلاق عام لاحتواء تفشي الفيروس.
وإجمالا، سجلت إسرائيل ما يقرب من 55 ألف إصابة بكورونا و430 حالة وفاة. وتعافى نحو 23 ألفا من المصابين، بينما ارتفع عدد الحالات النشطة إلى نحو 31 ألف حالة.
وكانت إسرائيل سارعت لفرض تدابير مشددة في شهر مارس، ما أدى إلى تسجيل معدلات منخفضة نسبيا لإصابات كورونا، إلى جانب معدلات وفاة منخفضة بصورة كبيرة. إلا أنها سارعت أيضا إلى رفع الإغلاق، ما تسبب في تزايد حالات الإصابة مرة أخرى منذ نهاية مايو.
وخرجت تظاهرات خلال الأيام الماضية احتجاجا على طريقة تعامل حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مع الجائحة.

وزارة الصحة الإسرائيلية إسرائيل تل أبيب فيروس كورونا

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