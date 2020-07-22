روسيا تسجل 5862 إصابة و165 وفاة جديدة بكورونا

موسكو- (د ب أ):

أعلنت السلطات الصحية الروسية اليوم الأربعاء تسجيل 5862 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و165 حالة وفاة خلال آخر 24 ساعة.

ونقل موقع "روسيا اليوم" عن مركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس كورونا، القول في تقريره اليومي، إن إجمالي الحالات المسجلة في البلاد ارتفع إلى 789190، منها 12745 حالة وفاة.

وأشار التقرير إلى أنه مع رصد 9699 حالة شفاء جديدة، ارتفع مجموع المتعافين إلى 572053 ، وتراجع عدد الحالات النشطة إلى 204392 .