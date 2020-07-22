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خادم الحرمين الشريفين يهنئ الرئيس السيسي بذكرى ثورة 23 يوليو

10:12 ص الأربعاء 22 يوليه 2020
خادم الحرمين الشريفين يهنئ الرئيس السيسي بذكرى ثورة 23 يوليو

الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود

الرياض- (أ ش أ):

هنأ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، اليوم الأربعاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو.

وأعرب خادم الحرمين الشريفين، وفقا لوكالة الأنباء السعودية، اليوم الأربعاء، باسمه واسم شعب وحكومة السعودية، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة للرئيس السيسي ولحكومة وشعب مصر، مشيدا بالعلاقات المتميزة التي تربط بين البلدين الشقيقين والتي يحرص الجميع على تنميتها في المجالات كافة.

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