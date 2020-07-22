سيناتور روسي يستنكر طلب أمريكي بوقف موسكو تطوير صواريخ بمحركات نووية
موسكو- (أ ش أ):
استنكر أليكسي بوشكوف، السيناتور في مجلس الاتحاد الروسي، الطلب الأمريكي بتوقف روسيا عن تطوير الصواريخ التي تعمل بالطاقة النووية، فيما تقوم الولايات المتحدة باستبدال الصواريخ الباليستية بنماذج حديثة.
وقال بوشكوف، في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أوردتها قناة "روسيا اليوم"، الأربعاء: إنه في الوقت الذي تصف فيه الولايات المتحدة الصواريخ الروسية بأنها "تشيرنوبيل طائرة"، تقوم هي نفسها باستبدال الصواريخ الباليستية الصغيرة من طراز "Minuteman" بنماذج جديدة.
وكان المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي للحد من الأسلحة، مارشال بيلينجلي، قد صرح في وقت سابق، بأن على روسيا التوقف عن تطوير وإدخال أحدث أنواع الصواريخ التي تعمل بالطاقة النووية والتي وصفها بأنها "تشيرنوبيل طائرة" بسبب الانبعاثات المشعة التي يمكن أن تنتجها أثناء طيرانها.
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