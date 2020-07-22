مقتل وإصابة 12 من عناصر طالبان في اشتباكات مع قوات الأمن بوسط أفغانستان
كابول - (أ ش أ):
أعلنت القوات الخاصة الافغانية، اليوم الأربعاء، مقتل 9 على الأقل من عناصر حركة طالبان وإصابة 3 آخرين في هجوم شنته الحركة على قوات الأمن بإقليم غازني بوسط البلاد.
وأوضحت القوات الخاصة - في بيان نقلته قناة "طلوع نيوز" الأفغانية اليوم الأربعاء - أن الاشتباكات وقعت بعدما هاجمت عناصر طالبان نقاط تفتيش تابعة لقوات الأمن، إلا أن أفراد القوات الخاصة تمكنت من صد الهجوم.
ولم يصدر بعد تعليق من حركة طالبان على الاشتباكات.
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