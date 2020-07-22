مقتل وإصابة 12 من عناصر طالبان في اشتباكات مع قوات الأمن بوسط أفغانستان

كابول - (أ ش أ):

أعلنت القوات الخاصة الافغانية، اليوم الأربعاء، مقتل 9 على الأقل من عناصر حركة طالبان وإصابة 3 آخرين في هجوم شنته الحركة على قوات الأمن بإقليم غازني بوسط البلاد.

وأوضحت القوات الخاصة - في بيان نقلته قناة "طلوع نيوز" الأفغانية اليوم الأربعاء - أن الاشتباكات وقعت بعدما هاجمت عناصر طالبان نقاط تفتيش تابعة لقوات الأمن، إلا أن أفراد القوات الخاصة تمكنت من صد الهجوم.

ولم يصدر بعد تعليق من حركة طالبان على الاشتباكات.