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مقتل وإصابة 12 من عناصر طالبان في اشتباكات مع قوات الأمن بوسط أفغانستان

08:47 ص الأربعاء 22 يوليه 2020
مقتل وإصابة 12 من عناصر طالبان في اشتباكات مع قوات الأمن بوسط أفغانستان

القوات الخاصة الافغانية

كابول - (أ ش أ):
أعلنت القوات الخاصة الافغانية، اليوم الأربعاء، مقتل 9 على الأقل من عناصر حركة طالبان وإصابة 3 آخرين في هجوم شنته الحركة على قوات الأمن بإقليم غازني بوسط البلاد.
وأوضحت القوات الخاصة - في بيان نقلته قناة "طلوع نيوز" الأفغانية اليوم الأربعاء - أن الاشتباكات وقعت بعدما هاجمت عناصر طالبان نقاط تفتيش تابعة لقوات الأمن، إلا أن أفراد القوات الخاصة تمكنت من صد الهجوم.
ولم يصدر بعد تعليق من حركة طالبان على الاشتباكات.

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