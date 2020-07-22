فرنسا: إصابات كورونا تتجاوز 214 ألفاً وحالات والوفيات 30 ألفاً

باريس - (د ب أ):

وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في فرنسا إلى 214 ألفا و607 حالات حتى الساعة السابعة والنصف صباح اليوم الأربعاء بتوقيت باريس، بحسب بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وأشارت البيانات إلى أن عدد الوفيات في فرنسا جراء الفيروس بلغ 30 ألفا و168 حالة وتعافى 79 ألفا و861 من المصابين حتى الآن .

ومر نحو 25 أسبوعا حتى الآن منذ الإعلان عن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في فرنسا.