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الهند تسجل 37724 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال ال24 ساعة الماضية

08:32 ص الأربعاء 22 يوليه 2020
الهند تسجل 37724 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال ال24 ساعة الماضية

أرشيفية

نيودلهي - (أ ش أ):
ارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في الهند إلى 1192915 حالة، وذلك عقب تسجيل 37724 حالة إصابة جديدة خلال ال24 ساعة الماضية.
وذكرت قناة "إن دي تي في" الهندية، اليوم الأربعاء، أن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى 28732 حالة عقب تسجيل 648 حالة وفاة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية، مشيرة إلى أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 753050 حالة.
يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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