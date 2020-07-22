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نيبال تنهي رسميا الإغلاق المفروض بسبب كورونا

08:20 ص الأربعاء 22 يوليه 2020
نيبال تنهي رسميا الإغلاق المفروض بسبب كورونا

أرشيفية

كاتماندو - (د ب أ):
أنهت نيبال رسميا اليوم الأربعاء الإغلاق الصحي الذي فرضته على مدار أربعة أشهر للحد من تفشي فيروس كورونا، مع خطط للعودة إلى الوضع الطبيعي بحلول منتصف أغسطس.

وقال وزير الإعلام، يوبا راج خاتيوادا، إنه تم إنهاء الإغلاق بسبب تراجع حالات الإصابة بالفيروس وبسبب التأثير النفسي المتنامي الذي تركته القيود على الشعب.

وبحسب الخطة التي كشفت عنها الحكومة، لن تكون هناك قيود على التنقل داخل المدن بدءا من اليوم الأربعاء ، وأن معظم الشركات الحكومية والخاصة يمكن أن تعود إلى خدماتها العادية.

وبالمثل، يمكن للفنادق والمطاعم وشركات السياحة استئناف الخدمات في غضون الشهر بعد اتخاذ الاحتياطات اللازمة.

ومع ذلك، ستظل القيود الحالية المفروضة على الحركة عبر الحدود ورحلات الطيران الداخلية والدولية والمواصلات لمسافات طويلة والمؤسسات الأكاديمية والتجمعات العامة الكبرى حتى 16 أغسطس.

وتم فرض الإغلاق على مستوى البلاد في 24 مارس مع فرض عقوبات والسجن المحتمل لأولئك الذين ينتهكون أمر البقاء في المنازل.

وسجلت نيبال إجمالا 17 ألفا و994 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا و40 وفاة.

نيبال الإغلاق الصحي فيروس كورونا

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