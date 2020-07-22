ولاية فيكتوريا الأسترالية تسجل رقما قياسيا للإصابات اليومية بكورونا

كانبرا - (د ب أ):

سجلت ولاية فيكتوريا الأسترالية رقما قياسيا جديدا لأعلى عدد من الإصابات بفيروس كورونا في يوم واحد منذ بدء الجائحة، مع تسجيل 484 إصابة خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وقال رئيس وزراء فيكتوريا، دانيل أندروز، اليوم الأربعاء إن الأعداد تشهد تزايدا في عاصمة الولاية، ملبورن، وإن حالات الوفاة ارتفعت إلى 128 شخصا بعد وفاة رجلين في التسعينيات من العمر.

وحطمت ملبورن ، ثاني أكبر مدينة في أستراليا من حيث عدد السكان ، الرقم القياسي على المستوى الوطني لحالات الإصابة اليومية والذي تم تسجيله في 28 مارس بـ 469 إصابة في جميع أنحاء البلاد.

وبدأت حالات التفشي الأخيرة في ملبورن الشهر الماضي وزادت بشكل كبير خلال الأسابيع الثلاثة الماضية.