أكثر الكلمات إنتشاراً

سد النهضة انتخابات الشيوخ التعايش مع كورونا امتحانات الثانوية العامة حريق إسماعيلية الصحراوي أسعار الذهب الخطيب ومرتضى منصور افتتاح الأسمرات 3 محمود رضا الفريق محمد العصار فيروس كورونا الطقس

البيت الأبيض: ترامب وولي عهد أبو ظبي بحثا هاتفيا أهمية خفض التصعيد في ليبيا

05:58 ص الأربعاء 22 يوليه 2020
البيت الأبيض: ترامب وولي عهد أبو ظبي بحثا هاتفيا أهمية خفض التصعيد في ليبيا

دونالد ترامب

واشنطن - (د ب أ):
ذكر البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بحث مع ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد أهمية خفض التصعيد في ليبيا، وذلك خلال اتصال هاتفي مساء الثلاثاء.

وأضاف أن الاتصال تناول قضايا الأمن الإقليمي، حسب صحيفة "يو إس نيوز" الأمريكية.

يأتي الاتصال في الوقت الذي تشهد فيه الأزمة الليبية مزيدا من التوتر وسط مساع لتدخلات عسكرية خارجية في النزاع.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي شدد بحضور ممثلي قبائل ليبية، على أن أي تدخل مباشر من الدولة المصرية في ليبيا "باتت تتوافر له الشرعية الدولية سواء في إطار ميثاق الأمم المتحدة (حق الدفاع عن النفس) أو بناء على السلطة الشرعية الوحيدة المنتخبة من الشعب الليبي وهو مجلس النواب".

وأوضح السيسي أن أول أهداف هذا التدخل هو حماية وتأمين الحدود الغربية للدولة بعمقها الاستراتيجي من تهديدات "الميليشيات الإرهابية والمرتزقة".

دونالد ترامب ولي عهد أبو ظبي ليبيا

الخبر التالى:

مقتل 9 على الأقل جراء تحطم مروحية عسكرية في كولومبيا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 89078

    عدد المصابين

  • 29473

    عدد المتعافين

  • 4399

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 14989638

    عدد المصابين

  • 8995714

    عدد المتعافين

  • 616162

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان