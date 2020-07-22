أكثر الكلمات إنتشاراً

سد النهضة انتخابات الشيوخ التعايش مع كورونا امتحانات الثانوية العامة حريق إسماعيلية الصحراوي أسعار الذهب الخطيب ومرتضى منصور افتتاح الأسمرات 3 محمود رضا الفريق محمد العصار فيروس كورونا الطقس

إصابات كورونا في العالم تتجاوز 15 مليونا والمتعافون يتخطون 9 ملايين

01:36 ص الأربعاء 22 يوليه 2020
إصابات كورونا في العالم تتجاوز 15 مليونا والمتعافون يتخطون 9 ملايين

أرشيفية

واشنطن - (د ب أ):
ارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في العالم إلى 15 مليونا و71 ألفا و24 حالة حتى مساء الثلاثاء، حسب موقع وورلد ميترز المتتبع للحالة الوبائية.

كما ارتفع عدد الوفيات إلى 618 ألفا و265 شخصا.

وبحسب الموقع، ارتفع عدد المتعافين إلى 9 ملايين و100 ألف و991 شخصا.

وبلغ عدد الحالات النشطة خمسة ملايين و351 ألفا و768 شخصا.

وتصدرت الولايات المتحدة عدد الإصابات بأربعة ملايين و23 ألفا و947 شخصا، ووفيات بلغ عددها 144 ألفا و888 شخصا.

كورونا في العالم فيروس كورونا حالات وفيات متعافي كورونا

الخبر التالى:

ثماني إصابات جديدة بكورونا في الجيش الكوري الجنوبي ترفع الحصيلة إلى 66

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 89078

    عدد المصابين

  • 29473

    عدد المتعافين

  • 4399

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 14989638

    عدد المصابين

  • 8995714

    عدد المتعافين

  • 616162

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:القوات المسلحة: مقتل 18 إرهابيًّا في إحباط هجوم على ارتكاز أمني بشمال سيناء