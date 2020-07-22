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البرازيل تسمح لشركات ألمانية وأمريكية باختبار لقاح لكورونا

12:31 ص الأربعاء 22 يوليه 2020
البرازيل تسمح لشركات ألمانية وأمريكية باختبار لقاح لكورونا

فيروس كورونا

ريو دي جانيرو - (د ب أ)

وافقت هيئة تنظيم شؤون الصحة البرازيلية "أنفيزا" على اختبار لقاح لفيروس كورونا، من قبل شركات ألمانية وأمريكية، وفقًا لإعلان في جريدة رسمية برازيلية، اليوم الثلاثاء.

وسمحت الهيئة البرازيلية لشركة "بيونتيك" للتكنولوجيا الحيوية ومقرها ماينز، وشركة "فايزر" الأمريكية المصنعة للأدوية، بإجراء اختبارات لقاح لمكافحة كوفيد-19 في البرازيل.

وتعد البرازيل، التي بها ثاني أكبر عدد من الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في العالم، ساحة للاختبارات حيث تجرى مشروعات تطعيم تابعة لجامعة أكسفورد، مع أسترازينكا لابس، وسينوفاك الصينية أيضًا.

فيروس كورونا البرازيل كوفيد 19

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