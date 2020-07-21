ترامب: لا أمانع ارتداء الكمامة ولكن أجري فحصًا لكورونا كل يومين

وكالات

فسر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عدم ارتداء الكمامة أثناء المؤتمر الصحفي المنعقد حاليًا في البيت الأبيض، خاصة بعد دعوته لشعبه بارتداء الكماكات، قائلاً: "أعلم أن كل من في القاعة أجرى فحصًا قبل دخول المؤتمر، وعليه فلا داعي لارتدائها".

وقال ترامب، في مؤتمر صحفي من البيت الأبيض مساء الثلاثاء، بشأن مستجدات أزمة كورونا، إنه يرتدي الكمامة أثناء مخالطته لعدة أشخاص أو تواجده في مكان مزدحم.

وأشار إلى أنه إنه يجري اختبار الكشف عن فيروس كورونا المستجد كل يومين أو ثلاثة أيام.

وحث ترامب الأمريكيين على ارتداء الكمامات أثناؤ عدم قدرتهم على تحقيق التباعد الاجتماعي.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الاثنين، اعتزامه استئناف المؤتمرات الصحفية اليومية التي كان يعقدها في البيت الأبيض لعرض مستجدات مكافحة فيروس كورونا المستجد، وذلك بعد توقف طويل.

وقال ترامب في تصريحات نقلتها صحيفة (واشنطن بوست) الأمريكية "كنت أعقدها بشكل يومي وكان الكثير يتابعونها، وهي أعداد قياسية في تاريخ متابعة المؤتمرات الصحفية، ولم يكن هناك شيئا مثلها على الإطلاق"، مضيفا: "إنها طريقة عظيمة لنقل معلومات للعموم على غرار أين نقف من اللقاح والبحوث العلاجية".

ووفقا لما نشرت الصحيفة عبر موقعها الإلكتروني، فمن المرجح أن تعود المؤتمرات للانعقاد بدءا من الغد.

وكان ترامب توقف عن الظهور في الإيجازات الصحفية الخاصة بفريق البيت الأبيض لمكافحة تفشي كورونا منذ أبريل الماضي، بعدما اقترح في أحد المؤتمرات أن يحقن الأطباء المطهرات في جسد مرضى (كوفيد-19) بغرض القضاء على الفيروس، وهو ما أثار انتقادات وردود فعل ساخرة، كما تخوّف مسئولون بالبيت الأبيض من الظهور شبه اليومي للرئيس. منذ ذلك الوقت لم يعقد الفريق سوى مؤتمرين صحفيين ترأسهما نائب الرئيس مايك بنس.