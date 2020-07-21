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تحرير جميع الرهائن في حادث الحافلة الأوكرانية واعتقال المهاجم

11:35 م الثلاثاء 21 يوليه 2020
تحرير جميع الرهائن في حادث الحافلة الأوكرانية واعتقال المهاجم

الشرطة الأوكرانية

كييف - (د ب أ)

تمكنت السلطات الأوكرانية، اليوم الثلاثاء، من إطلاق سراح جميع الرهائن الذين كانوا على متن الحافلة بمدينة لوتسك شمال غربى البلاد، حيث اقتحمت السلطات الحافلة وتمكنت من القبض على المسلح.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في بيان، "لا يوجد مكان للإرهاب في أي دولة"، وشكر كل من عمل على تحرير الرهائن.

وذكرت السلطات أن 13 رهينة كانوا على متن الحافلة خلال المواجهة التي استمرت لأكثر من 12 ساعة مع المهاجم المسلح ببندقية كلاشنيكوف ومسدس وقنبلة يدوية.

وقال نائب وزير الداخلية الأوكراني أنطون جيراشيتشنكو في بيان "تم الافراج عن جميع الرهائن! تم اعتقال الإرهابي". وقال جهاز الأمن الأوكراني إنه لم يصب أحد في الحادث.

ذكر زيلينسكي في مقطع فيديو مدته ست ثوانٍ نُشر عبر فيسبوك، "يجب على الجميع مشاهدة الفيلم الوثائقى "إيرثلينجس 2005"، والذي شهد إطلاق سراح ثلاثة رهائن في ذلك الوقت، امرأتان وطفل.

وصرح أفاكوف للصحفيين بأن الرئيس اتخذ قرارًا حاسمًا تم بموجبه الحفاظ على حياة جميع الرهائن والقبض على الإرهابي.

وذكرت تقارير إعلامية أن خاطف الرهائن، الذي حددته السلطات بأنه مدان سابق ومؤلف لكتاب "فلسفة مجرم" عبر الإنترنت، يعاني من مشاكل نفسية.

وكان خاطف الرهائن قد اتصل بالشرطة في بداية الحادث لإبلاغهم بالوضع ولكنه مانع بعد ذلك في التفاوض.

الشرطة الأوكرانية أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي حادث الحافلة الأوكرانية

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