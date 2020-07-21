لافروف: محاولات تمديد حظر الأسلحة على إيران غير شرعية

موسكو- (أ ش أ):

وصف وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف محاولات تمديد حظر الأسلحة المفروض على إيران بأنها "غير شرعية".

وقال لافروف، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف، في موسكو اليوم الثلاثاء: "لم يفرض مجلس الأمن الدولي حظراً على الأسلحة بالمعنى الكامل للكلمة ضد جمهورية إيران الإسلامية، فقد سمح المجلس بتوريد أنواع معينة من الأسلحة لإيران لفترة محدودة من الزمن، تنتهي في أكتوبر القادم".

وأكد لافروف أن أية محاولات بطريقة أو بأخرى للاستفادة من الوضع الحالي لإطالة أمد هذه الفترة لأكثر من ذلك وفرض حظر على الأسلحة إلى أجل غير مسمى ليس له أسباب لا قانونية ولا سياسية ولا أخلاقية.

وأضاف وزير الخارجية الروسي: "موقفنا واضح، فنحن ضد مثل هذه المحاولات، ولا نرى أي أساس لنجاح مثل هذه المحاولات"، مشددا على عدم قبول بلاده التدابير التقييدية والعقابية أحادية الجانب، التي تهدف إلى عرقلة العلاقات الاقتصادية الخارجية لجمهورية إيران الإسلامية.

يذكر أن وزير الخارجية الإيراني وصل اليوم إلى موسكو ليبحث مع نظيره الروسي سيرجي لافروف القضايا ذات الاهتمام المشترك والاتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، علما أن آخر زيارة له إلى روسيا كانت في منتصف يونيو الماضي.