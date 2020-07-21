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السودان: الاتفاق على مواصلة المفاوضات بشأن سد النهضة خلال القمة المصغرة للاتحاد الأفريقي

07:43 م الثلاثاء 21 يوليه 2020
السودان: الاتفاق على مواصلة المفاوضات بشأن سد النهضة خلال القمة المصغرة للاتحاد الأفريقي

سد النهضة

وكالات

اختتمت القمة الأفريقية المصغرة التي دعا لها الاتحاد الأفريقي، بشأن أزمة سد النهضة، أعمالها مساء اليوم الثلاثاء.

وعقد وزير الري السوداني ياسر عباس، مؤتمرًا صحفيًا عقب انتهاء القمة، أكد أنه تم الاتفاق خلال القمة المصغرة على مواصلة المفاوضات بشأن سد النهضة، لتجاوز النقاط الخلافية بين ثلاثي الأزمة.

بدأت أعمال القمة المصغرة للاتحاد الأفريقي، بشأن أزمة سد النهضة الإثيوبي، التي دعا لها الاتحاد في إطار سعيه لحل الأزمة بين مصر والسودان وإثيوبيا، حسبما ذكرت فضائية "سكاي نيوز" في نبأ عاجل لها، اليوم الثلاثاء.

وعقدت مصر والسودان وإثيوبيا قمة أفريقية مصغرة في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة في محاولة للتوصل لاتفاق بشأن سد النهضة الإثيوبي، بعد انتهاء 11 يومًا من المباحثات الفنية والقانونية من دون التوصل لحل يرضي الأطراف الثلاثة.

وتختلف مصر والسودان وإثيوبيا على كميات المياه المنصرفة من السد أثناء فترات الجفاف، وآلية فض النزاعات مستقبلا، ومدى إلزامية الاتفاق، فضلا عن كيفية إدارة وتشغيل السد المائي على النيل الأزرق.

وبينما تصر إثيوبيا على ملء السد في موسم الأمطار الحالي الذي ينتهي في سبتمبر، تتمسك مصر والسودان بالتوصل إلى اتفاق شامل أولا، مع رفضهما أي إجراءات أحادية.

وتخشى القاهرة تضرر حصتها السنوية من مياه النيل، وهي 55.5 مليار متر مكعب، فيما تقول أديس أبابا إنها لا تستهدف الإضرار بمصر، وإنما توليد الكهرباء من السد.

سد النهضة الاتحاد الأفريقي السودان وزارة الري السودانية إثيوبيا

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