عمدة نيويورك يحذر ترامب من نشر قوات بالمدينة ويهدد باللجوء للقضاء

وكالات

حذر عمدة مدينة نيويورك الأمريكية بيل دي بلاسيو، الرئيس دونالد ترامب، من أنه سيلجأ للقضاء، حال استمر ترامب في خطته لنشر قوات في الولايات الديمقراطية، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وقال دي بلاسيو، إنه سيجر ترامب على الفور إلى المحكمة إذا سار بخطته لإرسال رجال إنفاذ القانون الفيدرالي إلى المدن الأمريكية بما في ذلك مدينة نيويورك.

وقال دي بلاسيو، وهو ديمقراطي، في مؤتمر صحفي إن ترامب، غالبًا ما يمارس الخداع وبالتالي لا معنى للتعويل كثيرًا على تصريحاته.

وكان ترامب، هدد الولايات والمدن التي يديرها ديمقراطيون، بإرسال المزيد من عناصر الأمن لإخماد التظاهرات المنددة بالعنصرية، في خطوة اعتبرها ضرورة أمنية فيما ربطها منتقدون بالانتخابات المرتقبة.

وقال ترامب للصحفيين: "ننظر إلى شيكاغو أيضا، وننظر إلى نيويورك. انظروا لما يجري، جميعها يقودها ديمقراطيون، جميعها يديرها ليبراليون ديمقراطيون، جميعها يديرها يساريون راديكاليون. لا يمكن أن نسمح بحصول هذا للمدينة".

وأضاف: "سأفعل شيئا، ويمكنني أن أقول لكم هذا، لأننا لن نترك نيويورك وشيكاغو وفيلادلفيا وديترويت وبالتيمور".

وشن أفراد أجهزة إنفاذ القانون الاتحادية الأسبوع الماضي، حملة على المحتجين في بورتلاند بموجب الأمر التنفيذي لإدارة ترامب بحماية النصب التذكارية الأمريكية فيما وصفته الحاكمة الديمقراطية للولاية، كيت براون، "بمسرحية سياسية من الرئيس ترامب ليس لها صلة بالسلامة العامة".

وأظهرت عدة مقاطع مصورة بثت على الإنترنت ضباطا يرتدون ملابس مموهة دون شارات واضحة لتحديد الهوية مستخدمين القوة ومركبات لا تحمل علامات مميزة لنقل المحتجين الذين تم اعتقالهم.