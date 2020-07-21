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أوكرانيا: المسلح يحتجز نحو 10 أشخاص كرهائن على متن حافلة في لوتسك

05:41 م الثلاثاء 21 يوليه 2020
أوكرانيا: المسلح يحتجز نحو 10 أشخاص كرهائن على متن حافلة في لوتسك

الشرطة الأوكرانية - أرشيفية

كييف- (أ ش أ):

أعلن جهاز الأمن الأوكراني أن نحو 10 أشخاص محتجزون حاليا كرهائن من قبل مسلح على متن حافلة في شمال غرب البلاد.

وذكرت شبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية أن الإعلان جاء في بيان عبر صفحة جهاز الأمن الأوكراني على موقع (فيسبوك) للتواصل الاجتماعي، مشيرة إلى أن الشرطة الأوكرانية كانت قد قدرت في وقت سابق أعداد الرهائن المحتجزين على متن الحافلة بعشرين شخصا.

وقالت الشرطة الأوكرانية إنها طوقت مركز مدينة "لوتسك" التي تقع على بعد 400 كيلومتر من غرب العاصمة كييف، مضيفة أن المختطف مسلح ويحمل متفجرات.

وأشارت الشرطة إلى أن المسلح ألقى قنبلة يدوية على ضباط الشرطة ولكنها لم تنفجر فيهم، كما أطلق عليهم الرصاص مرتين على الأقل أثناء عملية احتجازه للحافلة التي لا تزال مستمرة.

من جهته، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي - في تصريحات للصحفيين - إن المفاوضات مع المختطف ما زالت جارية في الوقت الحالي، وتابع قائلا: "نفعل كل شيء لتحرير الرهائن."

وفي السياق ذاته، أوضح نائب وزير الداخلية الأوكراني انطون جيراشينكو - عبر فيسبوك - أن الرجل اتصل بنفسه بالشرطة في حوالي الساعة التاسعة و25 دقيقة صباحا (بالتوقيت المحلي) بعد أن سيطر على الحافلة وعرف نفسه باسم مكسيم بلوخوي.

وبحسب جيراشينكو، فإن الشرطة حددت هوية المسلح بأنه يدعى مكسيم كريفوش ويبلغ من العمر 44 عاما وهو أوكراني مولود في روسيا. وقد أدين كريفوش مرتين في تهم عدة كالسرقة والنصب والتعامل غير القانوني في الأسلحة، وقضى إجمالي عشرة أعوام خلف القضبان.

فيما سافر وزير الداخلية الأوكراني أرسين أفاكوف إلى لوتسك للأشراف على عمليات تحرير الرهائن.

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