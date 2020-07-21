أردوغان بعد تفويض البرلمان المصري: "يجب ألا يتحمس أحد.. لن نمنحهم الفرصة"

وكالات:

قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، في أول تعليق له بعد تفويض البرلمان المصري للرئيس عبدالفتاح السيسي بالتدخل العسكري في ليبيا، إن بلاده لن تمنح الفرصة لأحد وطالب بعدم "التحمس"، في تصريحات أدلى بها اليوم الثلاثاء.

أوضح إردوغان، في التصريحات التي نقلتها قناة تي آر تي الرسمية التركية، إن أنقرة تتابع عن قرب بعض التطورات التي حصلت مؤخراً في ليبيا، وأضاف: "يجب ألَّا يتحمس أحد، لن نمنحهم الفرصة".

ووافق مجلس النواب، في جلسة عُقدت أمس الاثنين، على إرسال عناصر من القوات المسلحة في مهام قتالية خارج حدود الدولة للدفاع عن الأمن القومي المصري في الاتجاه الاستراتيجي الغربي ضد المليشيات والجماعات الإرهابية.

كان أحمد داود أوغلو، رئيس حزب المستقبل ورئيس الوزراء التركي الأسبق، دعا الرئيس رجب طيب أردوغان إلى العمل على تفادي الصدام مع مصر.

وخاطب حليف الرئيس التركي السابق، وخصمه اللدود في الوقت الحالي أردوغان قائلاً: "فلتجلس وتتحدث مع مصر إذا لزم الأمر... لا بد أن أتحدث عما يجري وراء الكواليس. مواجهة بين مصر وتركيا في ليبيا لن تكون جيدة من أجل تركيا. لكن ليس من الصواب أن ننسحب من ليبيا، لأن مصر أو غيرها أرادت ذلك. يجب استخدام قدرة تركيا بحكمة".

يذكر أن مصر كانت أكدت أنها ستواصل مراقبة الأوضاع بكل جدية وتتخذ الإجراءات الحاسمة ما يؤمنها ويؤمن الأمن القومي العربي".

وتسعى مصر إلى الدفع نحو الحل السياسي وإيجاد توافق ليبي ليبي يؤدي إلى الحفاظ على وحدة واستقرار وأمن وسلامة الأراضي الليبية، بعيدا عن تدخلات الميليشيات المتطرفة والأطراف الخارجية".