"مشروع تونس" تندد بدعاء الغنوشي بالموت للمعارضين: دعوات صريحة للقتل

وكالات:

نددت حركة "مشروع تونس"، بالعبارات التي أطلقها رئيس البرلمان، رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، التي دعا فيها بـ"الضلال والموت" لمن أسماهم بـ"أعداء الديمقراطية"، معتبرة أنها "تدعو صراحة لقتل المعارضين والاغتيال السياسي".

وقالت حركة مشروع تونس في بيان نقلته قناة "سكاي نيوز عربية"، الثلاثاء، إنها تندد "بشدة" بهذه العبارات، كونها تعبر أيضا عن "فكر تكفيري دموي لا علاقة له بالديمقراطية".

وأضافت: "تذكّر الحركة بالموقف الذي عبر عنه رئيسها في 11 يناير، الذي دعا فيه إلى استقالة أو سحب الثقة من رئيس المجلس (الغنوشي)، وتدعو لتحديد جلسة سحب الثقة منه بعد العريضة التي قدمتها في الغرض عدد من الكتل البرلمانية".

كما جددت الحركة الدعوة إلى عقد مؤتمر إنقاذ وطني، وقالت: "أمام تصاعد العنف اللفظي في الحياة السياسية التونسية، وتعفّن الأزمة السياسية وتزايد التهديدات الإقليمية، تعيد حركة مشروع تونس الدعوة لعقد مؤتمر إنقاذ وطني برعاية رئيس الجمهورية، وإدارة المنظمات الوطنية المستقلة الكبرى، كما تجدد دعوتها لوحدة كافة القوى الوطنية".

كان الغنوشي، وفي كلمة مقتضبة له قبل رفع جلسة بالبرلمان التونسي، أمس الاثنين، دعا على ما أسماهم "أعداء الديمقراطية" التونسية بالموت، وقال نصًا: "الضلال و الموت لأعداء ديمقراطيتنا".