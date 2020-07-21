الجزائر: وفاة 44 من الكادر الطبي بكورونا وإصابة أكثر من 2300 آخرين

الجزائر- (أ ش أ):

أعلن وزير الصحة الجزائري عبد الرحمن بن بوزيد، وفاة 44 من كوادر القطاع الطبي وإصابة أكثر من 2300 آخرين بفيروس كورونا المستجد منذ ظهور الفيروس في البلاد في فبراير الماضي.

وأشاد بن بوزيد ـ في تصريحات له اليوم الثلاثاء ـ بالكفاءة والمهنية العالية لكل الأطقم الطبية خاصة لما يبذلونه في الميدان من تضحيات وطالب الجميع بمساندتهم،وقال "أجدد أسمى معاني الشكر لكل الأطقم الطبية والعاملين بالصحة على المجهودات المتواصلة، وأشيد بمستوى الكفاءة والمهنية العالية لكل الأطقم الطبية وما يبذلونه في الميدان، إن تضحيات الجيش الأبيض تظهر في الميدان ويجب مساندتهم".

ودعا بن بوزيد، المواطنين إلى الالتزام بالتدابير الوقائية، والحجر الصحي من أجل تجاوز هذه المحنة.

وشهد بن بوزيد اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة إطلاق الحملة الوطنية التضامنية مع الطواقم الطبية العاملة في مكافحة جائحة كورونا تحت شعار "كلنا مع الأطباء ضد الوباء" بمبادرة من وزارة الشؤون الدينية والأوقاف.

من جهته، قال وزير الشؤون الدينية والأوقاف الجزائري يوسف بلمهدي" إن العلماء وأئمة المساجد سيقومون من خلال هذه الحملة بتقديم النصح وتوجيه المواطنين على مستوى الأحياء ومن خلال الخطب والدروس على ضرورة احترام الإجراءات الوقائية للحد من انتشار الوباء و لمساندة للأطقم الطبية في أداء مهامها .

وأكد أن دعم الطواقم الطبية التي تشكل الجبهة الأولى لخطوط الدفاع ضد تفشي جائحة كورونا واجب، موضحا أن الحملة تهدف إلى توعية المواطن بضرورة دعم الأطباء من خلال الالتزام بالتدابير الصحية واحترام الإجراءات الوقائية التي من شأنها التقليل من خطر انتشار الوباء.

وشدد بلمهدي على أهمية حماية الطواقم الطبية من خطر الإصابة بالفيروس ومن خطر الاعتداء اللفظي والجسدي، مؤكدا ضرورة عمل الجميع والوقوف إلى جانب هذه الفئة ودعمها.