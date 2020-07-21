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وزير الخارجية الجزائري يبدأ زيارة عمل إلى روسيا بدعوة من لافروف

01:41 م الثلاثاء 21 يوليه 2020
وزير الخارجية الجزائري يبدأ زيارة عمل إلى روسيا بدعوة من لافروف

وزير الخارجية الجزائري صبري بوقادوم

الجزائر- (أ ش أ):

بدأ وزير الشؤون الخارجية الجزائري صبري بوقادوم اليوم الثلاثاء زيارة عمل إلى روسيا بدعوة من نظيره الروسي سيرجي لافروف.

وقال بيان لوزارة الشؤون الخارجية الجزائرية اليوم الثلاثاء إن هذه الزيارة تأتي عقب الاتصالات المستمرة رفيعة المستوى بين البلدين خاصة المكالمة الهاتفية الأخيرة بين الرئيس عبد المجيد تبون ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، كما تندرج في إطار مواصلة المباحثات حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية واستعراض آفاق توسيع الشراكة الثنائية بما يحقق أهداف الشراكة الاستراتيجية الذي تربط البلدين.

وأضاف البيان أن هذه الزيارة ستكون فرصة للتباحث حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، ولاسيما الأوضاع في المنطقة خاصة في ليبيا ومالي وسوريا، وسبل تعزيز السلم والأمن الدولي من خلال مقاربات سياسية بناءة وفق الشرعية الدولية وفي ظل احترام إرادة وسيادة الشعوب.

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