مُسلح يختطف حافلة ركاب في أوكرانيا.. ويهدد بتفجير قنبلة عن بعد (صور)
وكالات:
أعلنت النيابة العامة في أوكرانيا، أن المسلح، الذي اختطف حافلة بمدينة لوتسك في غرب البلاد، هدد بتفجير قنبلة مزروعة في مكان آخر عن بعد.
وقالت النيابة العامة في بيان على "تليجرام"، نقلته وكالة أنباء سبوتنيك:"لقد قال الرجل إن الحافلة ملغومة، وإن بحوزته سلاح آلي وعدد من المتفجرات. بالإضافة إلى ذلك، قال إن هناك قنبلة مزروعة في مكان آخر ويمكن تفجيرها عن بعد".
كما أكد مكتب النيابة العامة أن عدة أعيرة نارية قد أطلقت من الحافلة، مما أدى إلى تضرر نافذتين، وأنه لا توجد حتى الآن أنباء عن وقوع إصابات.
В центре Луцка захватили автобус с заложниками. По предварительной информации, в автобусе находится неизвестный со взрывчаткой и пассажиры. На место прибыли правоохранители в бронежилетах и шлемах, а также руководство СБУ. Слышны выстрелы (в 10:20) https://t.co/AYW9DYOR2a pic.twitter.com/1VTWyQw1s1— КРЫМский бандеровец (@CrimeaUA1) July 21, 2020
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