أكثر الكلمات إنتشاراً

سد النهضة انتخابات الشيوخ التعايش مع كورونا امتحانات الثانوية العامة حريق إسماعيلية الصحراوي أسعار الذهب الخطيب ومرتضى منصور افتتاح الأسمرات 3 محمود رضا الفريق محمد العصار فيروس كورونا الطقس

مُسلح يختطف حافلة ركاب في أوكرانيا.. ويهدد بتفجير قنبلة عن بعد (صور)

01:16 م الثلاثاء 21 يوليه 2020
مُسلح يختطف حافلة ركاب في أوكرانيا.. ويهدد بتفجير قنبلة عن بعد (صور)

مُسلح يختطف حافلة ركاب في أوكرانيا

وكالات:

أعلنت النيابة العامة في أوكرانيا، أن المسلح، الذي اختطف حافلة بمدينة لوتسك في غرب البلاد، هدد بتفجير قنبلة مزروعة في مكان آخر عن بعد.

وقالت النيابة العامة في بيان على "تليجرام"، نقلته وكالة أنباء سبوتنيك:"لقد قال الرجل إن الحافلة ملغومة، وإن بحوزته سلاح آلي وعدد من المتفجرات​​​. بالإضافة إلى ذلك، قال إن هناك قنبلة مزروعة في مكان آخر ويمكن تفجيرها عن بعد".

كما أكد مكتب النيابة العامة أن عدة أعيرة نارية قد أطلقت من الحافلة، مما أدى إلى تضرر نافذتين، وأنه لا توجد حتى الآن أنباء عن وقوع إصابات.

اختطاف حافلة ركاب تفجير قنبلة عن بعد تفجير قنبلة أوكرانيا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 88402

    عدد المصابين

  • 28924

    عدد المتعافين

  • 4352

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 14777241

    عدد المصابين

  • 8821018

    عدد المتعافين

  • 610959

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:الأعلى للجامعات يعلن رسميا موعد بدء الدراسة بالجامعات للعام الجديد