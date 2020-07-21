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الرئاسة الروسية تنفي التدخل في انتخابات أي دولة بالعالم: "لا نفعل ذلك"

12:43 م الثلاثاء 21 يوليه 2020
الرئاسة الروسية تنفي التدخل في انتخابات أي دولة بالعالم: "لا نفعل ذلك"

المتحدث الصحفي للرئاسة الروسية الكرملين دميتري بيس

موسكو- أ ش أ:

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، الثلاثاء، إن بلاده لم تتدخل في العملية الانتخابية في أي دولة في العالم، وإنها لا تتحمل محاولات التأثير على شئونها السياسية، وفقا لما نقلته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية.

وصرّح بيسكوف للصحفيين، الثلاثاء، بأن "روسيا لم تتدخل أبدا في العملية الانتخابية في أي دولة في العالم، لا في الولايات المتحدة الأمريكية ولا في بريطانيا ولا في أي دولة. نحن لا نفعل ذلك، ولا نتحمل أن تتدخل دول أخرى في شؤوننا السياسية".

يأتي ذلك تعليقًا على تقرير بريطاني يزعم تدخل روسيا في السياسة البريطانية.

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دميتري بيسكوف موسكو روسيا

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