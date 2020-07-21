الرئاسة الروسية تنفي التدخل في انتخابات أي دولة بالعالم: "لا نفعل ذلك"

موسكو- أ ش أ:

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، الثلاثاء، إن بلاده لم تتدخل في العملية الانتخابية في أي دولة في العالم، وإنها لا تتحمل محاولات التأثير على شئونها السياسية، وفقا لما نقلته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية.

وصرّح بيسكوف للصحفيين، الثلاثاء، بأن "روسيا لم تتدخل أبدا في العملية الانتخابية في أي دولة في العالم، لا في الولايات المتحدة الأمريكية ولا في بريطانيا ولا في أي دولة. نحن لا نفعل ذلك، ولا نتحمل أن تتدخل دول أخرى في شؤوننا السياسية".

يأتي ذلك تعليقًا على تقرير بريطاني يزعم تدخل روسيا في السياسة البريطانية.