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عُمان: منع الحركة وإغلاق الأماكن العامة لمدة أسبوعين

12:37 م الثلاثاء 21 يوليه 2020
عُمان: منع الحركة وإغلاق الأماكن العامة لمدة أسبوعين

السلطات الصحية في سلطنة عمان

عمان- (د ب أ):

قررت سلطنة عمان، الثلاثاء، منع الحركة وإغلاق الأماكن العامة من الساعة السابعة مساء وحتى السادسة صباحا خلال الفترة من 25 يوليو الجاري وحتى 8 أغسطس المقبل.

وأشارت اللجنة العليا لمواجهة فيروس كورونا، في بيان أوردته وكالة الأنباء العمانية اليوم، إلى الإغلاق التام بين محافظات السلطنة ابتداءً من يوم السبت المقبل لمدة أسبوعين.

وكشف البيان عن منع الحركة وإغلاق جميع الأماكن العامة والمحال التجارية خلال هذه الفترة وتكثيف الدوريات ونقاط السيطرة في الفترة النهارية .

ولفت إلى استمرار منع التجمعات بكافة أنواعها، خاصة صلاة العيد ، وأسواق العيد التقليدية ، وتجمعات المعايدة و الاحتفالات الجماعية بالعيد .

وكانت وزارة الصحة في السلطنة أعلنت في وقت سابق، الثلاثاء، ارتفاع إجمالي الوفيات بفيروس كورونا إلى 337، والإصابات إلى 69 ألفا و887 حالة.

سلطنة عمان منع الحركة فيروس كورونا

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