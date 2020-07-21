كوريا الجنوبية تستدعي السفير الإيراني احتجاجًا على "تهديدها"

سول- أ ش أ:

استدعت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية السفير الإيراني لدى سول، الثلاثاء، للاحتجاج على تهديد طهران باتخاذ خطوة قانونية ضد سول على خلفية تجميدها الأصول الإيرانية العام الماضي، بما يتماشى مع العقوبات الأمريكية ضد إيران.

وأعرب المدير العام المسؤول عن شؤون أفريقيا والشرق الأوسط في الخارجية الكورية الجنوبية، كوه كيونج سوك عن أسفه للسفير الإيراني سعيد بادامشي شابستاري، بشأن تصريح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية لوسائل الإعلام المحلية بأن القضية قد تُحال إلى محكمة العدل الدولية ما لم يتم الإفراج عن تلك الأصول.

وقال المتحدث باسم الخارجية الكورية الجنوبية كيم إن تشول - في مؤتمر صحفي دوري - " المسؤول المعني استدعى السفير وأعرب عن أسفه بشأن التصريحات غير اللائقة "، مضيفا " أن الجانب الايراني دعا إلى التفاهم وشدد على أن هذا ليس الموقف الرسمي للحكومة الإيرانية"، بحسب ما نقلته وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية .

وبحسب "يونهاب"، تم تجميد أصول إيران في حسابين مصرفيين كوريين منذ سبتمبر من العام الماضي عندما انتهت صلاحية الإعفاء الذي منحته واشنطن لكوريا الجنوبية من العقوبات على وارداتها من النفط الإيراني.

وبسبب التحديات الاقتصادية الناجمة عن العقوبات وتداعيات جائحة فيروس كورونا، كثفت إيران دعواتها لكوريا الجنوبية للإفراج عن الأصول المجمدة في الحسابات المصرفية.

وفي الأشهر الأخيرة، كانت سول تضغط من أجل استئناف تجارة السلع الإنسانية، مثل الأدوية والمعدات الطبية لمساعدة إيران على مكافحة جائحة كوفيد-19 والحفاظ على الشراكة التجارية.

وفي أواخر مايو، شحنت كوريا الجنوبية إلى إيران أدوية بقيمة 500 ألف دولار أمريكي لعلاج أحد الأمراض الوراثية، في أول صادرات إنسانية من سول إلى طهران منذ العام الماضي.