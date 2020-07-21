سول السادسة عالميًا من حيث القوة العسكرية.. وبيونجيانج الـ25

سول- أ ش أ:

احتلت كوريا الجنوبية المرتبة السادسة من حيث القوة العسكرية، فيما جاءت جارتها الشمالية في المرتبة 25، بحسب موقع "جلوبال فاير باور" المختص بالشأن العسكري للدول، والذي يعتمد في تصنيفه على 50 عاملا لتصنيف الجيوش.

وأفادت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية، الثلاثاء، بأنه وفقا لمؤشر القوة العسكرية لعام 2020 الذي نشره "جلوبال فاير باور"، حصلت كوريا الجنوبية على 0.1509 لتحتل المرتبة السادسة من بين 138 دولة في العالم، بعد أن كانت قد احتلت المركز السابع في العام الماضي.

ويصنف "جلوبال فاير باور" القوى العالمية معتمدا على 50 عاملا مثل عدد السكان وعدد قوات الجيش وعدد الأسلحة وميزانية الدفاع، وكلما اقترب المؤشر من الصفر، فإن هذا يعني أن القوة العسكرية قوية.

وحصلت كوريا الشمالية على 0.3718 لتحتل المرتبة الـ 25 في هذا العام، بتراجع قدره 7 مراكز مقارنة بالعام الماضي، علما بأنه لا يدرج ضمن عوامل التقييم ما إذا كانت الدولة تمتلك الأسلحة النووية أم لا.

وفي مؤشر هذا العام، جاءت الولايات المتحدة الأمريكية في المركز الأول، تليها روسيا والصين والهند واليابان.