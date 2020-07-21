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للعسكريين فقط.. الصين تعتمد لقاحًا ضد فيروس كورونا

11:45 ص الثلاثاء 21 يوليه 2020
للعسكريين فقط.. الصين تعتمد لقاحًا ضد فيروس كورونا

لقاح كورونا

بكين- أ ش أ:

أعلن السفير الصيني لدى جمهورية الكونغو، أنه تم اعتماد لقاح صيني لمكافحة فيروس كورونا إلا أن استخدامه يقتصر في الوقت الحالي على العسكريين فقط.

وقال السفير الصينى، فى مؤتمر صحفي عقده في برازافيل ونقلته إذاعة الكونغو، الثلاثاء، لتسليط الضوء على جهود بلاده في مكافحة فيروس كورونا، إنه تم اختيار 19 لقاحا لاختبارها من بين 100 لقاح على مستوى العالم لمكافحة الفيروس، من بينها 8 لقاحات صينية المنشأ، موضحا أن 4 منها في المراحل النهائية لاعتمادها.

وأوضح أن جهود مكافحة الوباء يجب أن تكون عالمية، لأنه لا يمكن لأي بلد أن يحقق نصرًا وحده، لافتا إلى أن الصين بوجه عام في طريقها للفوز على فيروس (كوفيد ـ 19)، ولكن يجب دائما اليقظة وتوخي الحذر لاحتواء الوباء.

وعن التعاون الصيني الأفريقي، أكد الدبلوماسي الصيني إرادة والتزام بلاده بالوقوف دائما إلى جانب شركائها، ومن بينها الكونغو التي لم تتوقف عن دعمها في وباء كورونا"، مشيرًا إلى أن الحكومة الصينية رغم إغلاق الحدود مازالت تعمل على مواصلة بعض المشروعات ذات الأولوية والتي بدأتها في الكونغو قبل تفشي هذا الوباء.

وأكد أن الصين تبذل قصارى جهدها لنقل المعدات الطبية والمواد التي تطلبها الحكومة الكونغولية من شركتين صينيتين كبيرتين إلى برزافيل، لافتا إلى أن السفارة الصينية تدعم وسائل الإعلام الكونغولية بأقنعة واقية وأجهزة كمبيوتر وطابعات وماسحات ضوئية ومعدات تبريد للمكاتب.

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