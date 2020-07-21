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جونز هوبكنز: إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 14.7 مليون

10:14 ص الثلاثاء 21 يوليه 2020
جونز هوبكنز: إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 14.7 مليون

إصابات كورونا حول العالم

نيويورك- (د ب أ):

أظهرت بيانات مجمعة لحالات فيروس كورونا أن عدد الإصابات في أنحاء العالم تجاوز 14.7مليون حالة حتى صباح اليوم الثلاثاء.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، عند الساعة 06:00 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 14مليونا و 705 آلاف حالة.

كما أظهرت أن عدد المتعافين اقترب من 8.3 مليون، فيما يقترب عدد الوفيات من 610 آلاف.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد حالات الإصابة، تليها البرازيل والهند وروسيا وجنوب أفريقيا وبيرو والمكسيك وتشيلي والمملكة المتحدة وإيران وباكستان وإسبانيا والسعودية وإيطاليا وتركيا.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمملكة المتحدة والمكسيك وإيطاليا وفرنسا وإسبانيا.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

إصابات كورونا حول العالم فيروس كورونا

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  • 88402

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  • 28924

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  • 4352

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كورونا فى العالم

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