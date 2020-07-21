الكويت تؤجل المعرض الدولي للكتاب وجميع الأنشطة الثقافية للعام المقبل بسبب كورونا

الكويت - (أ ش أ)

أصدر وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الكويتي محمد الجبري، قرارا بتأحيل جميع المهرجانات الثقافية والفنية المتبقية من هذا العام، إلى العام القادم.

وقال أمين عام المجلس الوطني للثقافة والفنون والأداب كامل العبد الجليل - في بيان صحفي - إنه تم تأحيل معرض الكويت الدولي للكتاب (45)، الذي يقام في شهر نوفمبر سنويا؛ وذلك لتداعي تفشي جائحة كورونا (كوفيد 19) التي سادت العالم، وألحقت أضرارا بالغة في العديد من القطاعات الخدمية والتنموية، ومنها الثقافة والفنون والأثار والمتاحف.

وأضاف أنه تم اتخاذ هذا القرار حرصا على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين على السواء، وضيوف وزوار الكويت من كل الدول العربية والإسلامية، والتزاما بقرارات وتوجيهات مجلس الوزراء الكويتي، وتعليمات وارشادات السلطات الصحية والأمنية.

وكشف العبدالجليل عن أن المجلس يدرس حاليا إقامة معرض بديل لمعرض الكويت الدولي للكتاب، على منصة رقمية افتراضية واسعة ومتطورة تكنولوجيا، وبحجم ومستوى محلي وعربي، مع مشاركات المؤسسات الحكومية المعنية بالإصدارات والمطبوعات القيمة، ونشر المعرفة في داخل الكويت والوطن العربي، لإطلاق المعرض قبل نهاية شهر نوفمبر المقبل.

وتابع أن هناك خيارا آخر تم دارسته في المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، يعوض نسبيا تأجيل المعرض الدولي للكتاب، ويخدم دور النشر الكويتية، من خلال إقامة معرض آخر محلي مفتوح للجمهور خلال الدورة الـ27 لمهرجان القرين الثقافي، والتي ستقام في شهر يناير 2021 إن سمحت الأوضاع والظروف الصحيحة بذلك.

وأكد أن الأمانة العامة للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، تقدر حجم الصعوبات والمعوقات التي تعترض متطلبات التحضيرات والاستعدادات العديدة لتنظيم وإقامة المهرجانات، ومعرض الكويت الدولي للكتاب؛ حيث يتطلب حشد طاقات جميع العاملين بالمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، والتعاون الوثيق مع عدة جهات حكومية وأهلية داخل الكويت وخارجها.

وأشار إلى أن قرار التأجيل يشمل تأجيل مهرجان (صيفي ثقافي) المعتاد إقامته في شهر يوليو من كل عام، ومهرجان (ليالي مسرحية كوميدية) المعتاد إقامته في شهر سبتمبر، ومهرجان (الكويت السينمائي) المعتاد إقامته في شهر أكتوبر، ومهرجان (الكويت المسرحي) المعتاد إقامته في شهر ديسمبر سنويا، موضحا انها ستقام جميعها في مواعيدها المعتادة العام المقبل.​