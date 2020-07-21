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الهند: ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا إلى مليون و155 ألفا و191 خالة

08:46 ص الثلاثاء 21 يوليه 2020
الهند: ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا إلى مليون و155 ألفا و191 خالة

فيروس كورونا في الهند

نيودلهي - (أ ش أ)

ارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في الهند إلى مليون و155 ألفا و191 حالة، عقب تسجيل 37 ألفا و148 حالة إصابة جديدة، وذلك وفقا لما أعلنته وزارة الصحة الهندية اليوم الثلاثاء.
ونقلت قناة (إن دي تي في) الهندية عن الوزارة قولها إن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى 28 ألفا و84 حالة، وذلك عقب تسجيل 587 حالة وفاة جديدة.. مضيفة أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 724 ألفا و578 حالة.
يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.​

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الهند نيودلهي فيروس كورونا وزارة الصحة الهندية

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