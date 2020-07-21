الهند: ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا إلى مليون و155 ألفا و191 خالة
نيودلهي - (أ ش أ)
ارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في الهند إلى مليون و155 ألفا و191 حالة، عقب تسجيل 37 ألفا و148 حالة إصابة جديدة، وذلك وفقا لما أعلنته وزارة الصحة الهندية اليوم الثلاثاء.
ونقلت قناة (إن دي تي في) الهندية عن الوزارة قولها إن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى 28 ألفا و84 حالة، وذلك عقب تسجيل 587 حالة وفاة جديدة.. مضيفة أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 724 ألفا و578 حالة.
يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
هذا المحتوى من
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
88402
عدد المصابين
-
28924
عدد المتعافين
-
4352
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
14777241
عدد المصابين
-
8821018
عدد المتعافين
-
610959
عدد الوفيات
إعلان