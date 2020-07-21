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ميركل "مرتاحة" لاتفاق قادة الاتحاد الأوروبي على خطة التعافي الاقتصادي

08:41 ص الثلاثاء 21 يوليه 2020
ميركل "مرتاحة" لاتفاق قادة الاتحاد الأوروبي على خطة التعافي الاقتصادي

أنجيلا ميركل

بروكسل - (د ب أ)


أعربت المسشارة الألمانية انجيلا ميركل عن ارتياحها للاتفاق الذي توصل إليه قادة الاتحاد الأوروبي في ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء بشأن حزمة تعافي اقتصادي تاريخية بمليارات اليورو، بهدف الحد من الأضرار الناجمة عن جائحة فيروس كورونا، بعد أيام من المفاوضات الشاقة.

وقالت ميركل في مؤتمر صحفي "انا مرتاحة للغاية. في فبراير الماضي لم ننجح لكننا نجحنا الآن"، مضيفة "هذه إشارة جيدة".

وفي المؤتمر الصحفي نفسه قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه "هنأ نفسه" على نجاحه مع نظيرته الألمانية في دفع سياسة التضامن في الاتحاد الأوروبي.

واضاف "النتيجة تاريخية فعلا". ​

انجيلا ميركل بروكسل الاتحاد الأوروبي فيروس كورونا

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