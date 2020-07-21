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قادة الاتحاد الأوروبي يتوصلون لاتفاق بشأن حزمة تعافي اقتصادي بمليارات اليورو

06:01 ص الثلاثاء 21 يوليه 2020
قادة الاتحاد الأوروبي يتوصلون لاتفاق بشأن حزمة تعافي اقتصادي بمليارات اليورو

الاتحاد الأوروبي

بروكسل - (د ب أ)

توصل قادة الاتحاد الأوروبي في ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء إلى اتفاق بشأن حزمة تعافي اقتصادي تاريخية بمليارات اليورو، بهدف الحد من الأضرار الناجمة عن جائحة فيروس كورونا.

وذكرت رئيسة الوزراء البلجيكية، صوفي ويلمز، أن الحزمة تتألف من وعاء إنفاق طارئ بقيمة 750 مليار يورو (855 مليار دولار) وميزانية منتظمة للاتحاد الأوروبي لمدة سبع سنوات بقيمة 074ر1 تريليون يورو.

وتأتي هذه الانفراجة بعد أكثر من أربعة أيام من المفاوضات المكثفة، كادت أن تحطم الرقم القياسي لأطول قمة للاتحاد الأوروبي تُعقد على الإطلاق.

ولإبرام الاتفاق، تعين على القادة تقديم تنازلات صعبة بشأن تكوين صندوق التعافي الاقتصادي، ليتم توزيعها في شكل منح بقيمة 390 مليار يورو وقروض بقيمة 360 مليار يورو، وإقرار آلية تربط الوصول لتلك الأموال بالامتثال لسيادة القانون.

بروكسل الاتحاد الأوروبي فيروس كورونا تشارلز ميشيل

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