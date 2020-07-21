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أمريكا تفرض عقوبات على 11 شركة صينية بسبب انتهاكات ضد مسلمي الأويجور

04:32 ص الثلاثاء 21 يوليه 2020
أمريكا تفرض عقوبات على 11 شركة صينية بسبب انتهاكات ضد مسلمي الأويجور

مسلمي الأويجور

وكالات

منعت وزارة التجارة الأمريكية 11 شركة صينية من شراء سلع أو تكنولوجيا أمريكية، يوم الاثنين، بسبب انتهاكات حقوق الإنسان في إقليم شينجيانج ذي الأغلبية المسلمة.

وحسب بيان لوزارة التجارة الأمريكية، نقله موقع "سي ان ان بالعربية" فإن الشركات المُدرجة تورطت مع الحكومة الصينية في "القمع والاحتجاز التعسفي الجماعي والعمل الجبري وجمع البيانات البيومترية بشكل لا إرادي والتحليلات الجينية التي تستهدف مجموعات الأقليات المسلمة".

وانضمت الشركات المُدرجة، بدءًا من شركات باروكات الشعر والأجهزة المنزلية والتكنولوجيا الحيوية، إلى 37 كيانًا صينيًا آخر تم اعتمادها بالفعل من قبل وزارة التجارة الأمريكية.


وقال وزير التجارة الأمريكي، ويلبر روس، في بيان، إن هذا الإجراء سيضمن عدم استخدام السلع والتكنولوجيات الأمريكية في "الهجوم الخسيس للحزب الشيوعي الصيني ضد الأقليات المسلمة العزل".

وكثفت الإدارة الأمريكية جهودها لمعاقبة البضائع الصينية المُنتجة عن طريق السُخرة.

وفي 1 يوليو تموز، ضبطت الجمارك وحماية الحدود الأمريكية 13 طنًا من الشعر في منتجات قادمة من شينغيانغ، بسبب الاشتباه في العمل الجبري.

وفي 9 يوليو تموز، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على أربعة من مسؤولي الحزب الشيوعي الصيني ومكتب الأمن العام في شينجيانج لانتهاكات حقوق الإنسان ضد مسلمي الأويجور والأقليات العرقية الأخرى في شينجيانج.​

مسلمي الأويجور أمريكا الصين إقليم شينجيانج حقوق الإنسان

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