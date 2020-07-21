أكثر الكلمات إنتشاراً

سد النهضة انتخابات الشيوخ التعايش مع كورونا امتحانات الثانوية العامة حريق إسماعيلية الصحراوي أسعار الذهب الخطيب ومرتضى منصور افتتاح الأسمرات 3 محمود رضا الفريق محمد العصار فيروس كورونا الطقس

المتطوعون أنتجوا أجسامًا مضادة.. لقاح "فايزر-بيونتيك" يظهر نتائج إيجابية

02:10 ص الثلاثاء 21 يوليه 2020
المتطوعون أنتجوا أجسامًا مضادة.. لقاح "فايزر-بيونتيك" يظهر نتائج إيجابية

فيروس كورونا

وكالات

أعلنت شركتا "بيونتيك" الألمانية و"فايزر" الأميركية، الاثنين، تطورا جديدا بشأن جهود التوصل إلى لقاح لفيروس كورونا،

وأبلغت الشركتان العملاقتان عن بيانات إضافية بشأن لقاحهما التجريبي لكوفيد-19، وأكدتا أنه آمن ويؤدي إلى استجابة مناعية لدى المرضى.

وقالت "فايزر" و"بيونتيك" إن البيانات أظهرت أيضًا تحفيزًا لمستوى عالٍ من استجابات الخلايا التائية ضد فيروس كورونا- وفق ما نشرته شبكة "سكاي نيوز".

وتم الكشف عن النتائج بعد تجربة في ألمانيا أجريت على 60 متطوعًا، جاءت بعد أن أبلغت الشركتان في وقت سابق من هذا الشهر عن بيانات إيجابية بشأن تجربة مبكرة في الولايات المتحدة.

وأظهرت التجربة أن المتطوعين الذين تناولوا جرعتين من اللقاح أنتجوا أجسامًا مضادة لإبطال مفعول الفيروس، وذلك على غرار التجربة الأميركية.

وقالت الشركتان إن البيانات متاحة، وهي تخضع لمراجعة علمية للنشر المحتمل.​

فيروس كورونا لقاح فايزر بيونتيك شركة بيونتيك

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 88402

    عدد المصابين

  • 28924

    عدد المتعافين

  • 4352

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 14777241

    عدد المصابين

  • 8821018

    عدد المتعافين

  • 610959

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:"عقب انتهاء الاستعدادات".. وزير التعليم يحدد موعد إعلان تفاصيل العام الدراسي الجديد