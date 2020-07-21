المتطوعون أنتجوا أجسامًا مضادة.. لقاح "فايزر-بيونتيك" يظهر نتائج إيجابية

وكالات

أعلنت شركتا "بيونتيك" الألمانية و"فايزر" الأميركية، الاثنين، تطورا جديدا بشأن جهود التوصل إلى لقاح لفيروس كورونا،

وأبلغت الشركتان العملاقتان عن بيانات إضافية بشأن لقاحهما التجريبي لكوفيد-19، وأكدتا أنه آمن ويؤدي إلى استجابة مناعية لدى المرضى.

وقالت "فايزر" و"بيونتيك" إن البيانات أظهرت أيضًا تحفيزًا لمستوى عالٍ من استجابات الخلايا التائية ضد فيروس كورونا- وفق ما نشرته شبكة "سكاي نيوز".

وتم الكشف عن النتائج بعد تجربة في ألمانيا أجريت على 60 متطوعًا، جاءت بعد أن أبلغت الشركتان في وقت سابق من هذا الشهر عن بيانات إيجابية بشأن تجربة مبكرة في الولايات المتحدة.

وأظهرت التجربة أن المتطوعين الذين تناولوا جرعتين من اللقاح أنتجوا أجسامًا مضادة لإبطال مفعول الفيروس، وذلك على غرار التجربة الأميركية.

وقالت الشركتان إن البيانات متاحة، وهي تخضع لمراجعة علمية للنشر المحتمل.​