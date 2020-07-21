اختطاف ناشطة ألمانية في بغداد من قبل مسلحين مجهولين

وكالات

أفادت قناة "العربية" السعودية، في نبأ لها مساء الاثنين، باختطاف ناشطة ألمانية، في وسط العاصمة العراقية بغداد، ولم تصدر بيانات رسمية من قبل الشرطة العراقية حول الحادث وملابساته حتى الآن.

وذكرت مواقع إخبارية محلية، أن هيلا مويس وهي ناشطة ألمانية، اختطفت من قبل مجهولين يستقلون سيارتين، خلال تجولها على دراجة هوائية في شارع أبو نواس الممتد على طول نهر دجلة إلى حي الكرادة في وسط بغداد.

وتمت عملية على مقربة من مركز للشرطة، لكنّ أحدًا من قوات الأمن لم يتدخّل.