فنزويلا تعلن إصابة 45 من العاملين بالتلفزيون الحكومي بكورونا

كاراكاس - (د ب أ)

أعلن وزير الإعلام الفنزويلي خورخي رودريجيز، في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم الاثنين، إصابة 45 عاملاً في شبكة التلفزيون الفنزويلية الرسمية بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

وقال رودريجيز، إن رئيس الشبكة فريدي نانيز، من بين المصابين، وإن الحكومة قررت إخضاع جميع العاملين في الشبكة للفحص الطبي.

وأعلنت فنزويلا عن 891ر11 حالة من مرض كوفيد-19، إضافة إلى 112 حالة وفاة حتى الآن.